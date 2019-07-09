Вашингтон затопили проливные дожди так, что пришлось ввести чрезвычайное положение. Столица США оказалась в эпицентре шторма, который обрушился на восточное побережье.

Вашингтон затопили проливные дожди так, что пришлось ввести чрезвычайное положение. Столица США оказалась в эпицентре шторма, который обрушился на восточное побережье.Десятки улиц — ушли под воду, затопило даже подвал Белого дома, сообщает телеканал "Россия 24". Водителям, чтобы спастись от разгула стихии, приходилось перебираться на крыши автомобилей, а то и вовсе бросать их.На некоторых станциях метро прорвало потолок. Приостановлены поезда, задержаны десятки авиарейсов. По прогнозу дождь скоро стихнет, однако уровень воды в столице Штатов пока останется прежним — канализация не справляется с таким количеством осадков.