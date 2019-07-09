Ведущий телеканала NewsOne Руслан Коцаба ищет площадку для организации телемоста с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также с Крымом. Разве не интересно было бы нам пообщаться с украинцами, которые живут там? - заявил он. Ранее был отменен телемост между Киевом и Москвой.

Ведущий телеканала NewsOne Руслан Коцаба ищет площадку для организации телемоста с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также с Крымом.Он предлагает "без антиконституционных призывов в эфире" обсудить тему восстановления и прогнозов на будущее, а также соблюдения социальных гарантий."Разве не интересно было бы нам пообщаться с украинцами, которые живут там?" - заявил он.Также он сообщил, что находится в страхе из-за нападок на него со стороны националистов, но это не заставит его отказаться от журналистской деятельности.Ранее сообщалось, что 12 июля пройдет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить!". Передачу должен был провести телеканал «Россия 1» и украинский NewsOne. Однако это предложение вызвало протест ряда украинских политиков и партий, сообщает ТАСС. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье о государственной измене.В итоге украинский телеканал отменил телемост. "Россия 1" все-таки проведет передачу "Надо поговорить!" и приглашает на нее всех, кто собирался принять участие в телемарафоне.Руководство NewsOne обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой организовать встречу и обсудить телемост Киев – Москва.