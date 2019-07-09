Мужчине придётся выплатить штраф

Мужчине придётся выплатить штрафПолицейские задержали 27-летнего владимирца. Находясь у жилого дома, молодой человек наносил надписи, которые содержали информацию о ресурсах по продаже наркотиков.В дальнейшем правоохранители выяснили, что мужчина работал на интернет-магазин с запрещенными веществами. Владимирец нанес аналогичную информацию на стены еще нескольких зданий в городе. За пропаганду наркотических средств молодому человеку назначили административное наказание в виде денежного штрафа.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, все выявленные надписи уничтожили во взаимодействии с представителями администрации.