В затопленном Тулуне началась дезинфекция системы водоснабжения. Военные продезинфицировали насосные станции, здания хлораторной и котельной, подвалы жилых домов.

В затопленном Тулуне началась дезинфекция системы водоснабжения. Ее проводят подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск Минобороны.Военные продезинфицировали поверхности двух насосных станций, здания хлораторной и котельной, а также подвалы жилых домов, передает "Интерфакс".Водозабор в Тулуне был затоплен 28 июня, когда река Ия прорвала защитную дамбу. Его удалось запустить ночью 7 июля. В дома поступает техническая вода, пить которую категорически запрещается. Сейчас в Тулуне остаются подтопленными 190 жилых домов.В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. Жертвами наводнения стали 23 человека. Еще девять числятся пропавшими без вести.