Отказом вводить санкции президент России Владимир Путин дает шанс властям Грузии образумиться. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До этого введение экономических ограничений поддержали все фракции нижней палаты.
Отказом вводить санкции президент России Владимир Путин дает шанс властям Грузии образумиться. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До этого введение экономических ограничений поддержали все фракции нижней палаты.
"Они должны послушать нашего президента Владимира
Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс", – сказал Володин.
Он напомнил, что во вторник, 9 июля, Дума поддержала
введение санкций в отношении Грузии. "Мы, представители народа России, им
такого шанса не даем. А он (президент. – Прим. ред.) им шанс дает -
образумиться", – цитирует председателя нижней палаты .
Оскорбления в адрес нашей страны, ее граждан и президента
недопустимы, уверен Володин. Ранее, говоря о возможных санкциях, спикер
пояснил, что речь идет о запрете на ввоз грузинских вин и воды, а также на
перечисление денежных средств.
Все это вместе с туристическим потоком дает Грузии прирост
валового внутреннего продукта на уровне 10%, отметил спикер Госдумы.
Говоря о возможности введения санкций, Владимир Путин отметил,
что не стал бы этого делать из уважения к народу Грузии. "Ну вот один
вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто", – прокомментировал
президент выходку грузинского журналиста Георгия Габунии, который оскорбил его
в прямом эфире.
Напомним, ситуация в Грузии резко обострилась в конце июня.
Местные радикалы напали на делегацию российских законодателей, участвовавших в
заседании Межпарламентской ассамблеи православия.