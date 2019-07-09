Отказом вводить санкции президент России Владимир Путин дает шанс властям Грузии образумиться. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До этого введение экономических ограничений поддержали все фракции нижней палаты.

Отказом вводить санкции президент России Владимир Путин дает шанс властям Грузии образумиться. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До этого введение экономических ограничений поддержали все фракции нижней палаты."Они должны послушать нашего президента ВладимираВладимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс", – сказал Володин.Он напомнил, что во вторник, 9 июля, Дума поддержалавведение санкций в отношении Грузии. "Мы, представители народа России, имтакого шанса не даем. А он (президент. – Прим. ред.) им шанс дает -образумиться", – цитирует председателя нижней палаты .Оскорбления в адрес нашей страны, ее граждан и президентанедопустимы, уверен Володин. Ранее, говоря о возможных санкциях, спикерпояснил, что речь идет о запрете на ввоз грузинских вин и воды, а также наперечисление денежных средств.Все это вместе с туристическим потоком дает Грузии прироствалового внутреннего продукта на уровне 10%, отметил спикер Госдумы.Говоря о возможности введения санкций, Владимир Путин отметил,что не стал бы этого делать из уважения к народу Грузии. "Ну вот одинвышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто", – прокомментировалпрезидент выходку грузинского журналиста Георгия Габунии, который оскорбил егов прямом эфире.Напомним, ситуация в Грузии резко обострилась в конце июня.Местные радикалы напали на делегацию российских законодателей, участвовавших взаседании Межпарламентской ассамблеи православия.