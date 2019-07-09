Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно поддержали введение экономических санкций в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации. Соответствующее решение остается за президентом.

Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно поддержали введение экономических санкций в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации. Соответствующее решение остается за президентом."В связи с продолжением недружественных действийГосударственная Дума рекомендует Правительству РФ рассмотреть целесообразностьприменения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренныхФедеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах",и внести соответствующие предложения Президенту РФ", – говорится в заявлении.Оскорбления в адрес нашей страны, ее граждан и президентанедопустимы, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.Говоря о возможных санкциях, законодатель пояснил, что речьидет о запрете ввоза в Россию грузинских вин и воды. Кроме того, предполагается прекратить денежные переводы в республику. Володин отметил, что только запрошлый год объемы переводов выросли до 641 миллиона долларов.Кроме того, спикер Госдумы призвал учитывать туристический поток из России в Грузию. Туризм, перечисление денежных средств,поставки вина и воды – все это в сумме дает около 10% ВВП Грузии, уточнилВолодин.Напомним, на днях один из телеведущих на телеканале"Рустави 2" начал свою авторскую программу с ругани в адреспрезидента России. Произошедшее свидетельствует о том, что ситуация в Грузиипродолжает ухудшаться, констатировал Вячеслав Володин."Постоянное провоцирование конфликта с Россией,дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, целькоторых – свержение действующей власти", – сказал спикер Госдумы.