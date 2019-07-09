Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно поддержали введение экономических санкций в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации. Соответствующее решение остается за президентом.
Депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно поддержали введение экономических санкций в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации. Соответствующее решение остается за президентом.
"В связи с продолжением недружественных действий
Государственная Дума рекомендует Правительству РФ рассмотреть целесообразность
применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных
Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах",
и внести соответствующие предложения Президенту РФ", – говорится в заявлении.
Оскорбления в адрес нашей страны, ее граждан и президента
недопустимы, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Говоря о возможных санкциях, законодатель пояснил, что речь
идет о запрете ввоза в Россию грузинских вин и воды. Кроме того, предполагается прекратить денежные переводы в республику. Володин отметил, что только за
прошлый год объемы переводов выросли до 641 миллиона долларов.
Кроме того, спикер Госдумы призвал учитывать туристический поток из России в Грузию. Туризм, перечисление денежных средств,
поставки вина и воды – все это в сумме дает около 10% ВВП Грузии, уточнил
Володин.
Напомним, на днях один из телеведущих на телеканале
"Рустави 2" начал свою авторскую программу с ругани в адрес
президента России. Произошедшее свидетельствует о том, что ситуация в Грузии
продолжает ухудшаться, констатировал Вячеслав Володин.
"Постоянное провоцирование конфликта с Россией,
дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель
которых – свержение действующей власти", – сказал спикер Госдумы.