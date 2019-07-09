09.07.2019

2019-07-09 12:45:21

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (24(9673) от 09 июля 2019 года).

МИГРАЦИЯ — В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Основным вопросом на заседании Общественного совета при столичном главке стало обсуждение задач по совершенствованию деятельности подразделений ГУ МВД России по г. Москве по вопросам миграции. Продолжение на странице 2.



ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Состоялась защита диссертаций сотрудниками столичной полиции — Алексеем Голубевым и Михаилом Елисеевым. Читайте на странице 2.



ВИЗИТ В ПРАГУ

В столице Чехии прошёл традиционный 13-й Фестиваль полицейских оркестров Европы FESTPOL-2019 с участием российского творческого коллектива под руководством главного дирижёра майора внутренней службы Игоря Канурина. Читайте на странице 2.



НАШИ БУДУЩИЕ КАДРЫ

Торжественное мероприятие, посвящённое выпуску молодых специалистов, состоялось в ГБПОУ г. Москвы «Юридический колледж». Читайте на странице 3.



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПЕРВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ!

В конце июня столичный Колледж полиции отметил очередную годовщину — 27 лет со дня основания. В честь этого события в учебном заведении прошёл большой праздник. Читайте на странице 3.



ПО РОЗЫСКНОМУ ПРОФИЛЮ

В Центре кинологической службы (ЦКС) ГУ МВД России по г. Москве завершились соревнования среди специалистов-кинологов столичного полицейского главка. За звание лучших боролись 40 специалистов-кинологов со своими служебными собаками из 12 подразделений. Читайте на странице 4.



НА СТАРТ ВЫШЛИ БЫСТРЕЙШИЕ

Чемпионаты ГУ МВД России по г. Москве и аппарата главка столичной полиции по легкоатлетическому кроссу прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный». Читайте на странице 4.



КАВАЛЕРИЯ ЗАЩИЩАЕТ ЛЕСОПАРКИ

— Пахнет дымом, кажется, кто-то развёл костёр! — кавалерист старший сержант полиции Ирина Кочебала обратилась к своему напарнику сержанту полиции Сергею Попову. Тот втянул воздух — действительно, это был запах костра. Оба всадника пришпорили своих лошадей и поскакали в сторону небольшой березовой рощицы, из которой неслись неприятные запахи и были слышны какие-то бессвязные крики. Продолжение на странице 5.



СПОРТ ВМЕСТО НАРКОТИКОВ

Одним из самых значительных событий, которыми был отмечен Международный день борьбы с наркоманией, стала встреча москвичами участников детско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона, финиширующих у столичного мемориала «Поклонная гора». Читайте на странице 5.



НЕВИДИМОК ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ

С незапамятных времён средство передвижения, будь то «рыжий конь» либо «конь железный», всегда было предметом преступных посягательств. В наши дни такой криминальный бизнес, как угон и продажа краденых автомобилей — в целом виде или запчастями — весьма доходное дело и во всем мире уверенно занимает третье место после торговли оружием и наркотиками. Продолжение на странице 6.



НА КУРАЖЕ

— Это опасный транспорт, работать с ним достаточно тяжело. Необходимо сочетать в себе качества хорошего мотоциклиста и грамотного инспектора, — говорит Виктор. Однако Курбатов своё дело знает. По его словам, определённую сложность создают погодные условия. Подробности читайте на странице 6.



«ПРОЯВИЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЛИЧНЫЙ ГЕРОИЗМ...»

В грозный период Великой Отечественной войны доблестный фронтовик Дмитрий ШУРПЕНКО первым из сотрудников московской милиции удостоился знака особого отличия — советской медали «Золотая Звезда». Продолжение на странице 7.



УЧАСТКОВЫЙ ИДЁТ «В НАРОД»

В обычный летний день на севере мегаполиса корреспонденты газеты «Петровка, 38» сопровождали участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Головинскому району Андрея РУДАКОВА, когда он выполнял привычную для себя хлопотную служебную миссию. Читайте на страницах 8-9.



ПЛОМБИР С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Гибель и травмы людей в результате ДТП. Автомобильные пробки. Нанесение урона здоровью людей некачественным товаром. Неуплата налогов и другие нарушения закона. Подробности читайте на странице 11.



ОСТОРОЖНО, КЛЕТКИ ОТКРЫВАЮТСЯ!

В ближайшем будущем в российских судах должны исчезнуть клетки и стеклянные боксы для подсудимых — в Госдуму внесён соответствующий законопроект, и, как говорят эксперты, принятие самого закона — дело времени. Читайте на странице 11.



СЛУГА ПОРЯДКА

9 мая 1863 года некоторые из наиболее уважаемых жителей нескольких кварталов тогдашней Серпуховской части в патриархально-купеческом Замоскворечье собрались вместе с представителями городских властей по не совсем обычному поводу. Праздновали пятидесятилетний (!) юбилей службы местного квартального надзирателя, 84-летнего штатного чиновника столичной полиции. Читайте на странице 12.



ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

В следующем году наша страна отметит юбилей Великой Победы. Подготовка к волнующему событию началась уже сейчас. Читайте на странице 12.



ПОЛИЦИЯ ШАНХАЯ: ОПЫТ НАШИХ КОЛЛЕГ

В феврале текущего года состоялся выезд делегации Главного управления МВД России по г. Москве в город Шанхай (Китайская Народная Республика). Продолжение на странице 13.



ДИНА ГАРИПОВА — СКРОМНЫЙ МУЗЫКАНТ БОЛЬШОГО КОНКУРСА

Дина Гарипова — девушка, которую вы без сомнения знаете. Она победительница первого музыкального суперпроекта «Голос» (2012). Читайте на странице 14.



И ПОДНЯЛАСЬ МОСКОВСКАЯ МИЛИЦИЯ

Как только грянула война, как только были произнесены беспощадные, суровые слова «…без объявления войны…», как только фашизм занёс свою подлую руку над нашей Родиной, весь советский народ встал на защиту страны. Читайте на странице 15.



ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ РОССИИ

Какое всё-таки счастье отправиться в выходные в путешествие! И не в пыльных «пробках» на дачу, а на самолёте в самый западный регион России — Калининградскую область, на экскурсию, организованную профсоюзной организацией. Подробности читайте на странице 13.



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