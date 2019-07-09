За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 ДТП, в которых 3 человека погибли и 44 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей. Зарегистрировано два ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 362 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 85 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский район:По предварительной информации, 1 июля 2019 года в 16.35 на 154 км ФАД М-7 «Волга» водитель автомобиля «Форд – Фокус» 1963 г.р. допустил наезд на стоящий в крайней правой полосе автомобиль «Мерседес 814», который от удара проехал вперед и совершил наезд на водителя данного автомобиля, находящегося у переднего правого колеса и производившего ремонт автомобиля. От удара автомобиль «Форд – Фокус» совершил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении в средней полосе автомобилем «БАФ – 28189». В результате дорожного происшествия пострадали: водитель автомобиля «Форд – Фокус» (госпитализирован с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаная рана лица) и водитель автомобиля «Мерседес Бенц» (госпитализирован с диагнозом: перелом правой голени).Вязниковский район:По предварительной информации, 2 июля 2019 года в 8.30 на 4 км автодороги «Никоголоры-Бурково-Октябрьская» водитель автомобиля «Рено Клио» 1996 г.р., не имея права управления транспортным средством, допустил съезд в правый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «Рено Клио» от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля «Рено Клио» 2004 г.р. госпитализирован с диагнозом: ушиб позвоночника, перелом правого бедра.г. Владимир:По предварительной информации, 3 июля 2019 года в 13.46 в г. Владимире на ул. Электрозаводская водитель автомобиля «Хендай» 1985 г.р. допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с троллейбусом «Зиу – 682», который совершил наезд на стоящий автомобиль «Рено». От удара автомобиль «Рено – Логан» совершает наезд на стоящий автомобиль «Рено – Сандеро». В результате дорожного происшествия пострадали: пассажир троллейбуса (направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: ушиб поясничного области), водитель автомобиля «Рено – Логан» (направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга).Муромский район:По предварительной информации, 4 июля 2019 года в 7.30 на 123 км автодороги «Владимир-Муром» водитель автомобиля «ВАЗ-2113» 1996 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115». От удара «ВАЗ-2113» совершил съезд в левый, по ходу движения, кювет и опрокидывание. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ-2113» 1996 г.р. (госпитализирован с диагнозом: ЗЧМТ, ушибы, ссадины).Вязниковский район:По предварительной информации, 5 июля 2019 года в 14.30 на 276 км ФАД М-7 «Волга» водитель мотоцикла «БМВ» 1991 г.р. не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Рено» с полуприцепом «Шмитц». В результате происшествия пострадал водитель мотоцикла (направлен на амбулаторное лечение с диагнозом: черепно-мозговая травма).Александровский район:По предварительной информации, 6 июля 2019 года в 19.45 на 109 км а/д М-8 «Холмогоры» водитель а/м «ВАЗ-21703» 1974 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на стоящий автомобиль «Хюндай Солярис». В результате происшествия пострадали: водитель автомобиля «Хюндай Солярис» (от полученных травм скончался на месте), водитель автомобиля «ВАЗ-21703» (госпитализирован с диагнозом: политравма, перелом левой лопатки, закрытый перелом рёбер, закрытый перелом левого предплечья).Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 7 июля 2019 года в 15.10 в г. Гусь-Хрустальный на Теплицком проспекте в районе д.56 водитель автомобиля «Рено-Логан» 1971 г.р. допустил наезд на пешехода 1982 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неположенном места в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирована с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.