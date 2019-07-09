Телеведущая прокомментировала скандальный инцидент, произошедший на
телеканале Рустави 2. Ксения Собчак сравнила журналиста,
оскорбившего президента России нецензурной бранью, с подростком.
Телеведущая прокомментировала скандальный инцидент, произошедший на
телеканале "Рустави 2". Ксения Собчак сравнила журналиста,
оскорбившего президента России нецензурной бранью, с подростком.
В своем Telegram-канале знаменитость резко
раскритиковала поведение ведущего Георгия Габуния. "С
первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но
опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина – это нелепо и скорее
показывает слабость позиции", – отметила Ксения Собчак.
Также она сравнила грузина с тинейджером,
который радуется тому, что написал на заборе матерное слово из трех букв. "Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо глупо.
Фэйспалм просто", – заявила телезвезда. При этом Ксения Собчак добавила, что подобные выходки отпугивают нормальных людей, передает телеканал
Напомним, 7 июля грузинский журналист Георгий Габуния начал свою
авторскую программу на телеканале "Рустави 2" с матерной брани. Свои
оскорбления он адресовал Владимиру Путину. стала одной из многих российских знаменитостей, вскипевших после инцидента.
Помимо и
других россиян поведение телеведущего осудили власти
Грузии и многие общественные деятели этой страны. В их числе президент Грузии
Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Как писали "Дни.ру", Габунию отстранили от работы. Он не сможет готовить и вести
передачи в течение двух месяцев.