Телеведущая прокомментировала скандальный инцидент, произошедший на телеканале Рустави 2. Ксения Собчак сравнила журналиста, оскорбившего президента России нецензурной бранью, с подростком.

Телеведущая прокомментировала скандальный инцидент, произошедший нателеканале "Рустави 2". Ксения Собчак сравнила журналиста,оскорбившего президента России нецензурной бранью, с подростком.В своем Telegram-канале знаменитость резкораскритиковала поведение ведущего Георгия Габуния. "Спервых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, ноопускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина – это нелепо и скореепоказывает слабость позиции", – отметила Ксения Собчак.Также она сравнила грузина с тинейджером,который радуется тому, что написал на заборе матерное слово из трех букв. "Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо глупо.Фэйспалм просто", – заявила телезвезда. При этом Ксения Собчак добавила, что подобные выходки отпугивают нормальных людей, передает телеканалНапомним, 7 июля грузинский журналист Георгий Габуния начал своюавторскую программу на телеканале "Рустави 2" с матерной брани. Своиоскорбления он адресовал Владимиру Путину. стала одной из многих российских знаменитостей, вскипевших после инцидента.Помимо идругих россиян поведение телеведущего осудили властиГрузии и многие общественные деятели этой страны. В их числе президент ГрузииСаломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.Как писали "Дни.ру", Габунию отстранили от работы. Он не сможет готовить и вестипередачи в течение двух месяцев.