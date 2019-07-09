Юлия Высоцкая снялась для журнала. На обложке свежего номера популярная актриса предстала без белья.

Юлия Высоцкая снялась для журнала. На обложке свежего номера популярная актриса предстала без белья.Обложку нового номера женского журнала "Домашний очаг" украсила 45-летняя Юлия Высоцкая. На главном снимке артистка предстала облаченной в пиджак. Образ завершили ювелирные украшения и модная укладка. "Хорошее начало недели, – отметила довольная проделанной работой Юлия Высоцкая, разместив фотографию в своем аккаунте в Instagram. -#съемка была веселой, легкой, стремительной!"Многочисленные подписчики пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Интересно, что до этого Юлия Высоцкая поделилась фотографией, на которой запечатлена также во время съемки. Однако речь идет о старой фотосессии. Об этом можно догадаться по экстремально короткой стрижке артистки."Время от времени возникает желание все изменить... почему первое, что приходит в голову, прическа... покраситься, постричься, остаться совсем без волос... этой фотографии почти три года. Все таки это слишком радикально) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Юлия Высоцкая. Напомним, что на столь отчаянный шаг как практически лишиться волос актриса пошла специально для съемок фильма своего мужа, режиссера "Рай".В комментариях мнения поклонников разошлись. Одни заявили, что очень идет такая короткая стрижка, якобы она делает ее невероятно женственной и сексуальной. А другие высказались в пользу нынешней прически, дескать, светлые пряди до плеч – идеальный вариант для актрисы.