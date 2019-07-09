Фигуранта помогли задержать бдительные граждане после совершения им очередной кражи.

Следственным отделением ОМВД России по Меленковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в серии хищений имущества из дачных домов.Фигурант был задержан в декабре прошлого года после совершения очередной кражи.Местные жители, приехавшие на свою дачу, обнаружили, что навесной замок сорван, а по участку ходит неизвестный мужчина, держа в руках металлический бак. Увидев хозяев, злоумышленник попытался скрыться. Владельцы участка вызвали сотрудников полиции и удерживали фигуранта до момента приезда правоохранителей.В ходе следствия была собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к семи эпизодам хищений из дачных домов. Предметом преступного посягательства становились аккумуляторные батареи, лом цветных металлов, алкоголь.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.