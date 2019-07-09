Молодой человек был задержан сотрудниками УНК во время нанесения на здание надписи, содержащей информацию о ресурсах по продаже наркотиков.

В июне текущего года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области про проведении оперативно-профилактических мероприятий на одной из улиц областного центра задержан 27-летний местный житель. Находясь у жилого дома, молодой человек наносил надписи, содержащие информацию о ресурсах по продаже наркотических средств.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что, действуя в интересах интернет-магазина по реализации запрещенных веществ, владимирец нанес аналогичную информацию на стены еще нескольких зданий в городе.За совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) молодому человеку было назначено административное наказание в виде денежного штрафа.Все выявленные надписи уничтожены во взаимодействии с представителями администрации.УНК УМВД России по Владимирской области напоминает: за нанесение надписей и графических рисунков, пропагандирующих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры предусмотрена как административная ответственность в соответствии со ст. 6.13 КоАП РФ, 7.17 КоАП РФ, 20.1 КоАП РФ, так и уголовная в соответствии с санкциями ст. 214 УК РФ.