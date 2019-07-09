Женщина виновна в 10-ти случаях мошенничества

Женщина виновна в 10-ти случаях мошенничестваЖительницу Мурома приговорили к 3 годам условно и штрафу в 40 тысяч рублей. Женщина украла почти 740 тысяч рублей у Ковардицкого и Борисоглебского поселений.Женщина работала директором Муромского филиала «Бюро технической экспертизы» и неофициальным руководителем фирмы «Скиф». Она заключала фиктивные договора с администрацией в 2015-2016 годах и должна была изготавливать техническую документацию и ставить на кадастровый учёт жилые и нежилые помещения, водопровод и газопровод.Но женщина присваивала несуществующие и недостоверные номера.Обвиняемая раскаялась и почти полностью возместила причинённый ущерб.