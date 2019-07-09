При условии, что потребитель не использует газ для отопления
При условии, что потребитель не использует газ для отопления
«Газпром межрегионгаз Владимир» сообщает: если у вас в квартире установлена только газовая плита, счетчик ставить не обязательно!
Оборудовать житье приборами учета должны только те потребители, которые используют газ для отопления (при условии, что суммарный объём потребления газа составляет более 2 кубических метров в час).
Никаких штрафных санкций, тарифных изменений за нарушение сроков установки счетчиков владимирцам не грозит.