При условии, что потребитель не использует газ для отопления

При условии, что потребитель не использует газ для отопления«Газпром межрегионгаз Владимир» сообщает: если у вас в квартире установлена только газовая плита, счетчик ставить не обязательно!Оборудовать житье приборами учета должны только те потребители, которые используют газ для отопления (при условии, что суммарный объём потребления газа составляет более 2 кубических метров в час).Никаких штрафных санкций, тарифных изменений за нарушение сроков установки счетчиков владимирцам не грозит.