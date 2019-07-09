Юлия Михалкова опубликовала на своей странице в Instagram новое видео. Актриса снова свела с ума поклонников своим полуобнаженным телом.

Юлия Михалкова опубликовала на своей странице в Instagram новое видео. Актриса снова свела с ума поклонников своим полуобнаженным телом.На ролике сидит в бикини на борту круизного лайнера на фоне золотистого заката. Запись сделана во время отдыха в Сочи. На Юлии черный купальник-бикини с расшитым пайетками бюстгальтером.Девушка постоянно демонстрирует подписчикам свою фигуру. К слову, они часто отмечают, что Михалкова в прекрасной физической форме,отмечает .О личной жизни звезды шоу "Уральские пельмени" известно немного. Долгое время она состояла в отношениях с политиком, депутатом Законодательного собрания Свердловской области Игорем Даниловым. В 2014 году пара рассталась по неизвестным причинам.Вскоре Юлия сообщила поклонникам через Instagram, что, наконец, встретила вторую половинку. Но раскрывать его имя она не стала. Актриса рассказала лишь, что познакомилась с любимым на выступлении "Уральских пельменей".Отметим, помимо актерской карьеры Михалкова успешно занимается бизнесом. Она открыла свой собственный центр ораторского искусства и сценической речи "Речевик", где самостоятельно ведет занятия.