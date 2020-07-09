09.07.2020

2020-07-09 21:10:09

Абитуриенты со всей России подают документы во Владимирский госуниверситет

Во Владимирском государственном университете — ведущем вузе региона — разгар приёмной кампании. Подать документы можно на все формы и уровни обучения – в бакалавриат, магистратуру, колледж. Как это сделать и в какие сроки, какие документы необходимы, - в нашем репортаже.

Дистанционная форма подачи документов и продление сроков – основные особенности приемной кампании-2020. Поступающие в университет заполняют анкету и загружают документы в личном кабинете абитуриента ВлГУ. Сервис простой, интерактивный, с подсказками. После подачи заявления абитуриенты оценивают свои шансы в рейтинговом списке. Кстати, в этом году подать документы можно до получения результатов ЕГЭ.

Елена Давлетярова, ответственный секретарь приёмной комиссии ВлГУ: «Если речь идет про очную бюджетную форму обучения, программы бакалавриата и специалитета, то приём документов от тех, кто поступает по внутренним вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам, завершится 18 июля. Если вы поступаете на направления требующие дополнительных испытаний творческой или профессиональной направленности, приём документов завершится 28 июля. Ну, а если вы поступаете по результатам единого государственного экзамена, то приём документов завершится 18 августа».

Во Владимирский госуниверситет подают документы абитуриенты со всей России - электронный сервис значительно упростил этот процесс. К слову, всем иногородним студентам-очникам вуз предоставляет общежитие. Количество бюджетных мест в этом году увеличено, появились новые специальности. Университет предлагает абитуриентам более 200 программ подготовки в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, колледже. Это самый большой выбор в регионе! Все профессии, которым учат в ВлГУ, популярны и востребованы на рынке труда. В этом году университет расширил стипендиальную программу для первокурсников, поступающих на бюджет.

Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: «В этом году более 3 тысяч первокурсников пополнят студенческий состав нашего университета. Надеюсь, и вы окажетесь среди них. Желаю вам успехов в поступлении во Владимирский государственный университет, опорный вуз Владимирской области».

Всю актуальную информацию по вопросам поступления в университет можно найти на сайте приемной комиссии ВлГУ. Получить индивидуальную консультацию абитуриенты могут по телефону горячей линии, электронной почте и в социальных сетях.

Наталья Головешкина

«Вести-Владимир»