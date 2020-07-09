В среду в московском пресс-центре информационного агентства Росбалт общественные деятели, политики и автоблогеры за круглым столом обсудили актуальные проблемы безопасности дорожного движения в России. Самыми работающими решениями эксперты признали установку отбойников на дорогах и ужесточение требований к безопасности автомобилей.

В среду в московском пресс-центре информационного агентства "Росбалт" общественные деятели, политики и автоблогеры за круглым столом обсудили актуальные проблемы безопасности дорожного движения в России. Самыми "работающими" решениями эксперты признали установку отбойников на дорогах и ужесточение требований к безопасности автомобилей.В своем выступлении основатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил три варианта, способных положительно повлиять на сложившуюся в отечественном дорожном движении ситуацию.По его словам, на автодорогах просто необходима установка отбойников и других сооружений, которые разделяют встречные потоки движения машин. Эти конструкции – гораздо более эффективная альтернатива простым разделительным полосам на асфальте. Также, считает Алексей Нечаев, много проблем создают на полосах кортежи с мигалками разных чиновников.Третьим замечанием политика стало то, что на многих участках дорог скорость неоправданно ограничивается, при этом там будет обязательно стоять камера "Цифровизация в целом систем контроля – это хорошо, – отметил Нечаев. – Но при этом мы видим, что камеры порой стоят там, где они не так нужны: к примеру, почему надо ехать 40 км в час там, где спокойно можно ехать и 60, и 80 км в час – речь идет о хороших трассах, в которые страна специально вложила огромные деньги".Как рассказал в свою очередь лидер движения "Общество синих ведерок" Петр Шкуматов, на дороге есть три объекта: автомобиль, водитель и непосредственно дорога."Все нештатные ситуации развиваются не изолированно друг от друга, а во взаимодействии этих трех компонентов, – объяснил он. – Количество ПДД не уменьшилось, а только растет, мы стали страной лидером по штрафам выписанным водителям. Если цель – увеличить действительно безопасность на дорогах, чтобы меньше гибло и травмировалось людей, то тогда нужны совершенно другие методы: надо ставить отбойники, надо резко ужесточать требования к безопасности автомобилей, запрещать эксплуатацию автомобилей, которые небезопасны, возможно, делая какие-то компенсационные программы для их владельцев".По данным Шкуматова, распространенная по стране статистика дорожно-транспортных происшествий ошибочна и нуждается в определенной корректировке."Согласно этой статистике, в подавляющей части ДТП виноват водитель, – рассказал блогер. – В то же самое время эта статистика – ложная".В половине случаев есть так называемые неудовлетворительные дорожные условия, пояснил Шкуматов."Это может быть яма на дороге, снежный занос, какой-то мусор на проезжей части, в итоге автомобиль потерял управление, выехал на "встречку", столкнулся, погибли люди. Тем не менее, на основании вот этой ложной статистики принимаются решения, в том числе по ужесточению наказаний, увеличению штрафов и развитию системы фотовидеофиксации", – констатировал эксперт.Представители СМИ, присутствующие на мероприятии, напомнили, что недавно в соцсетях прошла информация, что у самого Алексея Нечаева за последнее время набралось более сотни неоплаченных штрафов. Политик не стал оправдываться и честно объяснил ситуацию."В 2011 году у меня истек срок действия водительского удостоверения, и с тех пор я за руль не садился, – признался он. – Машина, в которой я езжу, работает в корпоративном режиме, там несколько водителей, и они возят не только меня, но и по делам ездят. Что касается цифры – более ста штрафов – я сам удивился. Но я хочу отметить, что это за два года, а не за полгода, как писали. В основном это за небольшое превышение скорости. И только один штраф за существенное превышение – свыше 40 км/ч. Ничего хорошего, конечно, в нарушениях нет".Известный радиоведущий Сергей Стиллавин призвал убрать нерегулируемые пешеходные переходы с широких многополосных трасс."Чудовищная ситуация с нерегулируемыми пешеходными переходами, порой – через четыре и более полосы. Когда на нерегулируемый переход выходит человек, правый ряд его видит, второй видит, а в третьем ряду его уже не видно. Я понимаю, что строить подземный переход очень дорого, но надо тогда убирать количество этих нерегулируемых переходов, пусть на них на всех по возможности будут светофоры", – предложил Стиллавин.Также в своем выступлении радиоведущий затронул самоуправство дорожных рабочих, которые "на свое усмотрение, не подчиняясь ГИБДД или другим структурам, начинают перекрывать скоростные трассы, из двух рядов делать один, и создавать реально аварийные ситуации".Главный редактор журнала "За рулем" Петр Меньших в свою очередь предложил собирать базы данных нарушителей правил дорожного движения с накоплением штрафных баллов, а также воспользоваться помощью и опытом приглашенных в Россию иностранных специалистов по обустройству дорог.