С инспекцией на стройку. Андрей Шохин проследил, как продвигается строительство детского сада в микрорайоне Сновицы-Веризино. Этот район очень быстро разрастается, а вот детского сада здесь

С инспекцией на стройку. Андрей Шохин проследил, как продвигается строительство детского сада в микрорайоне Сновицы-Веризино. Этот район очень быстро разрастается, а вот детского сада здесь нет. Малышей сейчас приходится возить в Доброе. И вот в конце марта наконец началось строительство дошкольного учреждения. На сегодняшний день строители заканчивают делать второй из трех этажей. Как отмечает Шохин,