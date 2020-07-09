Мир не лежит на твоих плечах, он у твоих ног. Как жаль, что в повседневной суете мы забываем об этом, вкладывая огромные средства в инъекции красоты и наряды, забыв о самом главном – походке. Именно она рассказывает все о нас.

"Мир не лежит на твоих плечах, ону твоих ног". Как жаль, что в повседневной суете мы забываем об этом, вкладываяогромные средства в инъекции красоты и наряды, забыв о самом главном – походке.Именно она рассказывает все о нас.Японские ученые доказали – когдаженщина правильно идет на каблуках, у нее вырабатываются эндорфины. А отхорошей осанки поднимается самооценка и появляется уверенность в себе. Правильная походка нетолько вызывает восхищение у мужчин, но и является настоящей целительнойдинамической медитацией для ее обладательницы. Анна Андрианова – эксперт по отращиваниюкрыльев, рамках работы над имиджем уже 16 лет ставит осанку и походку своимподопечным. Как? Рассказываем!Женщины, которые не умеют ходитьна каблуках, между тем надевают их и травматично ковыляют как "недобитыекузнечики". Зрелище это не дляслабонервных. Некоторых прекрасных дам шатает из стороны в сторону, другие идутна полусогнутых, или, наоборот, на прямых ногах, словно на ходулях. Мужчины смеютсяим вслед, окружающие женщины радуются тому, что не видят соперниц в этихскрюченных "пингвинах". Смешно и грустно. Но красиво ходить может научитьсялюбая женщина, вне зависимости от возраста и комплекции.Сначала давайте развеем мифы иразберемся, как ходить неправильно:Ступать с пятки на носок или сноска на пятку, источники расходятся во мнении. А правильный ответ заключаетсяв том, что все равно. Не важно. Как вам удобнее. Вся стопа, пятка или носок – этоне влияет на красоту походки.Идти от бедра нельзя. Ни в коемслучае нельзя. Если вы будете идти от бедра, это будет смотреться вульгарно. Какв служебном романе: "Боже, где вы научились так вилять бедрами?"Ширина шага размером со стопу.Нет, нет и еще раз нет. Это слишком маленький шаг, который предаст походкенеуверенность и неустойчивость! Шаг должен быть достаточно широким, чтобы ногауверенно опиралась и держала вес тела.Вот основные принципы красивойпоходки, освоив которые, можно легко превратиться из кузнечика в королеву ипривлекать к себе восхищенные взгляды, а не насмешки.Вот несколько советов, которыепомогут сделать походку более уверенной и красивой.ВзглядСмотрим только перед собой. Еслимы смотрим вниз, у нас опускается голова, а за ней плечи.Если вы смотрите вниз, то неспоткнетесь – заблуждение. Когда мы смотрим перед собой, мы видим и дорогу. Длятого, чтобы не спотыкаться, не нужно смотреть под ноги и выискивать ямки, когдамы едем на машине, мы ведь не смотрим под колеса. Подбородок должен быть параллелен полу.ОсанкаХорошей осанки можно достигнутьмножеством разных способов. Самый простой – это почувствовать макушку головы, поместитьв нее свое внимание. Ощутить тепло или покалывание. Опустить плечи вниз, неназад, а именно вниз, лопатки не сводить, они должны быть мягко опущены.БедраМногие думают, что надовыкручивать бедрами восьмерки для пущего эффекта фигурной выразительности. Пофакту получается эстетическая катастрофа. Чтобы бедра плавно вращались приходьбе, не надо ими ничего делать! Но если вы будете сгибать и разгибатьколени, то бедра будут плавно и изящно вращаться благодаря им. Запомните: когданога готовится к шагу – колено согнуто, когда нога ставится на пол – колено ужеразогнуто полностью. Колени поднимать не нужно. Сама нога поднимается ровнонастолько, чтобы сделать шаг, но не выше. Если вы будете поднимать колени, походкастанет гротескно подиумной.Ширина шагаШаг должен быть достаточно широкимровно для того, чтобы вы чувствовали себя устойчиво и вас не шатало. При маленьких шажках походка выглядит скомканнойи опасно неустойчивой. Нужно уверенно наступать на ногу и ощущать опору, шагдолжен быть достаточно широкий, тогда походка выглядит устойчивой ивыразительной, но не гигантской и размашистой.Характер шага"Пингвин" – это переваливающаясяпоходка с ноги на ногу. Все люди, за исключением тех, кто учился ходить, ставятноги параллельно друг другу. Секрет в том, чтобы ставить их друг за другом иличуть-чуть взахлест, но обязательно по прямой линии. Почти сразу вы заметите,что так идти удобнее. При движении вы чувствуете, что одним бедром немногоприкрываете другое.РукиОни должны быть легкими исвободными. Если вы сможете их полностью расслабить, то у вас автоматическиполучится, что при движении рука будет немного прикрываться одноименным бедром.Руки словно раскачиваются параллельно телу.Даже если в вашей руке сумочка, то ее тоже лучше раскачивать дляравновесия.ГрудьВаша грудь должна должна "идти"первой. Не голова, как многие ходят, выпятив ее вперед, не плечи для ускорения,а именно грудь. Запомните: ягодицы имакушка находятся на одном уровне. Незабывайте про естественный прогиб в пояснице, подтянутый живот и опущенныеплечи.Плечи и талияСледите за тем, чтобы во времядвижения ваши плечи не "уходили в пляс", а были совершенно неподвижны. А вотбоковые мышцы живота, наоборот, пусть будут ощутимы. Их движение придаетпоходке грацию и пластичность. Именно благодаря им, походка выглядит легкой иизящной.Отношение к себеЖенщина выглядит нелепо, когдастесняется и смущается, не хочет привлекать к себе внимание, но при этом наделакаблуки. Идет вся нарядная и "расписная" с выражением на лице "не подходи, убью".Да, у всех бывает разное настроение и разные периоды в жизни. Иногда хочетсяспрятаться, лучше под кепку, и тогда уж уместно надеть кроссовки. Но если навас каблуки, вы должны нести их, словно они созданы специально для вас, какволшебные туфельки Золушки.Быстрая походка, или "каккрасиво торопиться"Не всегда мы можем плыть каклебеди, торопясь на работу и по магазинам. Часто нам нужно двигаться быстро и,кстати, это очень полезно. Тело сжигает лишние калории, ягодицы приобретают нужныеочертания, мозг проветривается, а в голову приходят правильные мысли.Быстрая походка отличается отмедленной только одним пунктом, точнее, одним дополнением. Для того, чтобы васне шатало из стороны в сторону, нужно немножко подтянуть лопатки, не сводитьих, а именно немножко подтянуть навстречу друг к другу, почувствовать тонус.Некоторые считаю, что дляускорения нужно нагнуться вперед, но это заблуждение. Для того, чтобы быстроидти, нужно быстро двигать ногами, соблюдая все правила, описанные выше, инемножко сводить лопатки.Как ходить без каблукаОсновные принципы те же. Осанка (плечивниз и взгляд перед собой), ноги по прямой и широкий шаг, но вот ступать вобуви на плоской подошве, будь то кеды, балетки, слипоны, мокасины, босиком,нужно на внешнюю сторону ребра стопы. Следите, чтобы арка стопы и наружнаячасть не касалась земли, чтобы вес тела приходился больше на внешнюю сторонустопы. Это микродвижение, которое не заметно глазу, но ощутимо при ходьбе,благодаря ему ноги перестанут отекать, будут меньше болеть и вы станете намного меньше уставать. А главное – походка будет летящей и легкой, бесшумнойи плавной.Владея техникой походки, легко ееинтегрировать в жизнь, в то время, когда мы действительно хотим быть королевой,привлекать и завораживать. Главный признак правильной походки – когда мы идем иполучаем от этого удовольствие. С каждым шагом нравясь себе все больше ибольше. Это магия тела, доступная каждой женщине.