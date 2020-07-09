09.07.2020

2020-07-09 22:10:03

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 9 июля 2020

Выбор редакции - компас в море новостей!

ПОДСЧИТЫВАЯ УБЫТКИ Над Владимирской областью прошел ночной ураган https://vladtv.ru/incidents/112748/

БЕЗ МОРЯ И ЮГА Владимирские дети не смогут отдохнуть в Краснодарском крае https://vladtv.ru/society/112733/

ДОРОЖНЫЙ АНТРАКТ На трассе М-7 во Владимирской области дважды перекроют движение https://vladtv.ru/society/112756/

ВСЕ НА СПОРТ Все спортивные учреждения возобновляют работу https://vladtv.ru/society/112754/

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ? Владимирцы стали реже пользоваться правом на кредитные каникулы https://vladtv.ru/economy/112743/