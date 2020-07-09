Президентские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут через месяц. Популярность альтернативных кандидатов, очевидно, беспокоит Александра Лукашенко. Руководитель аналитического центра EAST Андрей Елисеев не исключил ввода режима чрезвычайного положения в республике и переноса даты голосования.

Президентские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут через месяц. Популярность альтернативных кандидатов, очевидно, беспокоит Александра Лукашенко. Руководитель аналитического центра EAST Андрей Елисеев не исключил ввода режима чрезвычайного положения в республике и переноса даты голосования.С самого начала предвыборной гонки в Белоруссии определились три главных оппонента Александра Лукашенко: экс-банкир Виктор Бабарико, бывший дипломат Валерий Цепкало и политический активист Светлана Тихановская. Однако первый задержан и до сих пор находится в СИЗО, второго не допустили до выборов, а третьей поступили угрозы с требованием снять свою кандидатуру.На популярность альтернативных кандидатов и серию антиправительственных акций в республике Лукашенко отреагировал жестко. По стране прокатилась волна задержаний, президент оскорбительно высказался о митингующих и призвал армию и правоохранительные органы не допустить беспорядков.Но Лукашенко может пойти еще дальше, считает Елисеев. По его мнению, если глава государства не будет уверен в своей победе, то ближе к 9 августа может перенести . Эксперт не исключил и ввода режима чрезвычайного положения.Как реагируют на кортеж Лукашенко. Всеобщая солидарность.— Анатоль Наўмовіч (@naumpag)В таком случае Лукашенко рискует отношениями с Западом, которые он последние несколько лет начал восстанавливать. Елисеев считает, что США и ЕС уже убедились в том, что честных выборов в Белоруссии не будет.Политолог не исключил и введения новых санкций против руководства республики. Это может быть заморозка финансовых средств отдельных представителей белорусской власти, запред на въезд и прочее.В то же время Елисеев призвал учитывать фактор геополитической борьбы Запада и России за влияние в республике. США и Евросоюзу невыгодно отдалять Минск от себя и подталкивать его в сторону Москвы. Из-за этого вероятность введения новых западных санкций против режима сильно уменьшается, сказал эксперт в интервью порталу "Белорусский партизан".