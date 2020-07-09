В студию шоу Судьба человека пришла актриса Татьяна Абрамова. Она рассказала Борису Корчевникову, как спасала младшего сына от онкологии.
В студию шоу "Судьба человека" пришла актриса Татьяна Абрамова. Она рассказала Борису Корчевникову, как спасала младшего сына от онкологии.
Первым мужем звезды стал оператор Сергей Кулишенко. У пары родились мальчики Иван и Александр. К несчастью, в годовалом возрасте Саша перенес менингит, и после этого ребенку поставили страшный диагноз. Нейробластома – одна из самых агрессивных форм рака, за считаные месяцы опухоль разрослась до огромных размеров.
Чтобы вылечить сына, Татьяна Абрамова делала все, что могла. Актриса стала очень много работать, ведь на лечение в Германии требовались колоссальные средства. В этот непростой период звезду ждал еще один удар: Сергей Кулишенко бросил ее с больным ребенком на руках.
Как отметила артистка в эфире шоу "Судьба человека", она не держит на мужа зла. По словам знаменитости, решение расстаться было обоюдным. В какой-то момент актриса поняла, что не вытянет еще и супруга, проще все взвалить на себя и делать одной. Татьяна Абрамова заявила, что новость о раке сильно ударила по партнеру. "Известие о болезни Саши его травмировало", – говорит звезда.
В то непростое время актриса нашла утешение в вере, стала часто ходить в храмы. В студии программы "Судьба человека" знаменитость вспомнила, что в день первой Сашиной операции вручила мужу листок с молитвой, и они шесть часов подряд читали ее вслух. Также супруг часто приезжал к мальчику в Германию, ребенок был счастлив видеть папу.