В студию шоу Судьба человека пришла актриса Татьяна Абрамова. Она рассказала Борису Корчевникову, как спасала младшего сына от онкологии.

В студию шоу "Судьба человека" пришла актриса Татьяна Абрамова. Она рассказала Борису Корчевникову, как спасала младшего сына от онкологии.Первым мужем звезды стал оператор Сергей Кулишенко. У пары родились мальчики Иван и Александр. К несчастью, в годовалом возрасте Саша перенес менингит, и после этого ребенку поставили страшный диагноз. Нейробластома – одна из самых агрессивных форм рака, за считаные месяцы опухоль разрослась до огромных размеров.Чтобы вылечить сына, Татьяна Абрамова делала все, что могла. Актриса стала очень много работать, ведь на лечение в Германии требовались колоссальные средства. В этот непростой период звезду ждал еще один удар: Сергей Кулишенко бросил ее с больным ребенком на руках.Как отметила артистка в эфире шоу "Судьба человека", она не держит на мужа зла. По словам знаменитости, решение расстаться было обоюдным. В какой-то момент актриса поняла, что не вытянет еще и супруга, проще все взвалить на себя и делать одной. Татьяна Абрамова заявила, что новость о раке сильно ударила по партнеру. "Известие о болезни Саши его травмировало", – говорит звезда.В то непростое время актриса нашла утешение в вере, стала часто ходить в храмы. В студии программы "Судьба человека" знаменитость вспомнила, что в день первой Сашиной операции вручила мужу листок с молитвой, и они шесть часов подряд читали ее вслух. Также супруг часто приезжал к мальчику в Германию, ребенок был счастлив видеть папу.