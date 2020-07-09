Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежую статистику по зараженным. С начала эпидемии в России выявлено 707 тысяч инфицированных.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежую статистику по зараженным. С начала эпидемии в России выявлено 707 тысяч инфицированных.Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 6 509 человек. За 24 часа выздоровели 8 805 пациентов, 176 скончались.В Москве зафиксирован наименьший прирост числа носителей коронавируса с начала апреля – 568. Позитивная динамика отмечается и в области: за последние сутки там выявлено 192 зараженных, тогда как месяц назад суточный прирост был в четыре раза больше.Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заразился 707 301 человек. Вылечились 481 316 пациентов, 10 843 скончались.Московская область переходит к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. С 25 июля в регионе начнут работать рестораны, кафе и бары. Ранее открылись только летние веранды. А с 15 июля смогут возобновить работу пляжи и летние кинотеатры.Кроме того, с 27 июля в Московской области могут разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом сообщила региональный министр культуры Елена Харламова.По ее словам, власти Подмосковья готовят четыре крупных мероприятия. Первым с 31 июля по 9 августа пройдет Международный фестиваль искусств имени Чайковского в Клину.Из-за угрозы распространения коронавируса традиционных школьных линеек 1 сентябре не будет. Вместо них организуют другие мероприятия, заявили в Минпросвещения.Театры Москвы могут возобновить работу с 1 августа, сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Но есть условие: в залах должно быть занято не более половины кресел.