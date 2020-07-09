Мария Машкова открыла для себя новый формат общения с поклонниками – артистка впервые воспользовалась функцией Вопрос-ответ в Инстаграм. Многие подписчики интересовались подробностями съемок легендарного сериала Не родись красивой.

Мария Машкова открыла для себя новый формат общения с поклонниками – артистка впервые воспользовалась функцией "Вопрос-ответ" в "Инстаграм". Многие подписчики интересовались подробностями съемок легендарного сериала "Не родись красивой".Телевизионное шоу вышло на экраны 15 лет назад. Тогда актриса училась в Театральном институте имени Бориса Щукина. Этот сериал стал ее первой серьезной работой. Правда, в то время она чувствовала себя неуютно, так как думала, что сниматься в "мыльных операх" несолидно.Тем более перед глазами был пример отца – Владимира Машкова. "Стыдилась, что папа такой большой артист, а я в серике снимаюсь (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила звезда.Правда, что примечательно, после работы в "Не родись красивой" актриса была более узнаваема, чем ее звездный родитель. Съемки в сериале подарили девушке не только бесценный опыт, но и первые серьезные отношения.22 Июн 2020 в 7:05 PDTНа площадке Мария Машкова познакомилась с будущим супругом Артемом Семакиным. В телешоу парень исполнил роль лучшего друга Кати Пушкаревой. Ради молоденькой актрисы он даже оставил жену и дочь. Правда, и этот союз вскоре распался.Сейчас артистка замужем за бизнесменом Александром Слободяником. У супругов подрастают две девочки – Стефания и Саша. Несколько лет назад семья переехала в Америку, и Мария Машкова очень скучает по Родине – в России она бывает лишь по делам.