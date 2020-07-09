09.07.2020

2020-07-09 10:25:05

Многодетным семьям Владимирской области нужна поддержка

Во Владимирской области — тысячи многодетных семей. Они воспитывают десятки тысяч детей. Одна из них — семья Толбухиных. Николай и Анна вместе уже больше двадцати лет. Воспитали четырех детей: младшей дочери десять лет, старший сын Николай уже живет отдельно. Толбухины уверены: главное, чтобы в семье было понимание и согласие.

Николай Толбухин, сын:

- Для нас мама и папа- это главные люди в жизни. Они подскажут, выскажут аргументированное мнение, но решение , как в итоге поступить остается за нами.

Николай Толбухин, отец:

- Вряд ли открою какие-то секреты семейного благополучия - любовь, уважение , поддержка. Мы и сами с супругой придерживаемся этих принципов и детей стараемся воспитывать в этом ключе.

Вопросы поддержки многодетных семей должны быть в приоритете у представителей власти, считает Николай Толбухин:

- Я общаюсь со многими многодетными семьями и понимаю, что воспитывать детей - это очень серьезный труд , поэтому мое мнение, что мы должны уйти наконец от критериев малообеспеченности в отношении многодетных, все, без исключения семьи должны получать одинаковые преференции и льготы , не только малообеспеченные.

С ним согласен заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов:

-Вот такой формальный критерий , вот , например, обеспеченность квадратными метрами . 13 метров на человека обеспечены - семья трое детей , двое взрслых . Это не такая большая квартира, да. Это не означает, что они не нуждаются в мерах поддержки государства - тех же земельных участках , путевках для детей. /// И, конечно, идея о том, что принцип нуждаемости в данном случае не самым главным должен быть , мы безусловно , горячо поддерживаем.

