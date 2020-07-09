Вечером 8 июля владимирцы пережили сильную грозу. Грозовой фронт с сильным ливнем, вспышками молнии и громом обрушился на некоторые районы области. Как сообщают энергетики, скорость ветра

Вечером 8 июля владимирцы пережили сильную грозу. Грозовой фронт с сильным ливнем, вспышками молнии и громом обрушился на некоторые районы области. Как сообщают энергетики, скорость ветра доходила до 21 метра в секунду. Он валил деревья и рвал линии электропередач. Несколько населённых пунктов оказалось обесточено. Мария Дерзиян, ведущий специалист отдела по связям с общественностью «Россети Центр