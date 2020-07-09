09.07.2020

2020-07-09 13:50:05

На Оке соревновались лучшие понтонеры России

Командная слаженность и армейская точность. В Муроме на Оке состоялся финал Всеармейского конкурса "Открытая вода 2020". В нём приняли участие команды 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа и 28-й понтонно-мостовой бригады центрального подчинения.

Это уже шестые армейский игры. С каждым годом количество участников растёт, а задания усложняются. Задачи этапов соревнования практически не отличаются от реального боя. Дорога каждая секунда. По легенде соревнований военнослужащим необходимо было произвести инженерную разведку водной преграды. Затем осуществить десантную переправу мотострелковой роты и миномётной батареи с бронетехникой на плавающих транспортёрах ПТС-2. Каждое следующее задание по законам эстафеты можно выполнить только после успешного завершения предыдущего. Так, обе команды шли практически нос в нос, и лишь на последнем испытании - паромной перевозке техники победитель был определён судьями единогласно.

Владислав Верясов, главный судья соревнований "Открытая вода 2020", начальник отдела подготовки инженерных войск, полковник:

- Результат зависит от слаженности действий каждого военнослужащего. Здесь очень много принимает участие личного состава, поэтому каждый человек влияет на конечный результат. Сегодня не было начислено ни одного штрафного балла, не допущено ни одной ошибки. С каждым годом растёт уровень подготовки, естественно, подразделений. Поэтому каждый год является у нас рекордным. Сегодня рекордное время 44 минуты и 44 секунды показала команда 45 отдельной инженерной бригады Западного округа.