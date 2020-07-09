Семейный праздник, когда все вместе. Владимирские активисты провели несколько мероприятий ко Дню семьи, любви и верности. Представители регионального штаба Общероссийского народного

Семейный праздник, когда все вместе. Владимирские активисты провели несколько мероприятий ко Дню семьи, любви и верности. Представители регионального штаба Общероссийского народного фронта в рамках акции #МыВместе навестили многодетную семью и нарисовали фамильные гербы. Сейчас мы с вами сделаем отпечаточки. Чтобы ручки не пачкать, можно надеть перчатки. В семье Шулика мама одна воспитывает троих детей. Однажды