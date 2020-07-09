Ещё одна жертва отдыха на водоёме. Вечером 8 июля на промышленном карьере в деревне Глубоково Петушинского района утонула женщина. На место прибыли водолазы спасательной станции Собинки.

Ещё одна жертва отдыха на водоёме. Вечером 8 июля на промышленном карьере в деревне Глубоково Петушинского района утонула женщина. На место прибыли водолазы спасательной станции Собинки. Тело утонувшей достали из воды. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего. По предварительной информации МЧС, женщина пришла отдыхать на водоём вместе со своим мужем. К поискам утонувшей привлекались 7 спасателей.