Оксана Федорова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности. Телеведущая пожелала парам меньше ссориться.

Оксана Федорова поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности. Телеведущая пожелала парам меньше ссориться.Супруг модели Андрей Бородин – человек непубличный.Офицер ФСБ трудится в Администрации президента.Модель скрывает лицо мужа от глаз общественности, но изредка в ее инстаграм-аккаунте все же появляются кадры с избранником.На сей раз победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2002" опубликовала фото в обнимку с возлюбленным. По ее словам, здорово, что День семьи, любви и верности так понравился россиянам. В своей ленте она увидела множество красивых семейных фотографий.Оксана Федорова заявила, что залог счастливой семьи – любовь мужа и мудрость жены. "Желаю меньше ссориться и больше любить друг друга. Что Господь соединил, люди да не разлучат", – высказалась она.8 Июл 2020 в 3:17 PDTНапомним, что Оксана Федорова и Андрей Бородин . О свадьбе телеведущая объявила спустя полгода после торжества. Церемония прошла тайно.У пары двое детей – сын Федор и дочь Елизавета. Крестной матерью девочки, которой сейчас шесть лет, является певица Наталья Сенчукова.