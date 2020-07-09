Белорусская оппозиционная партия Белорусский народный фронт (БНФ) добивается, чтобы Александр Лукашенко не был зарегистрирован кандидатом на президентских выборах. Ее представители сделали сенсационное заявление.

Белорусская оппозиционная партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) добивается, чтобы Александр Лукашенко не был зарегистрирован кандидатом на президентских выборах. Ее представители сделали сенсационное заявление.По словам оппонентов белорусского лидера, у них имеются доказательства использования Александром Лукашенко административного ресурса при сборе подписей в поддержку его выдвижения. Также его обвинили в силовом давлении на других кандидатов.Представители партии отметили, что нынешняя президентская кампания в стране разворачивается по худшему сценарию. По мнению ее руководства, Александр Лукашенко проводит свою избирательную кампанию "бесстыдно".Напомним, выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Примечательно, что два соперника президента Александра Лукашенко арестованы. Это экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Еще у одного претендента на пост главы государства, экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, Центризбирком забраковал подписи.Протесты в Беларуси - одна из главных тем недели. Тысячи человек накануне в Минске выстроились в живую цепь длиной почти пять километров. Причиной стали задержания противников Лукашенко на президентских выборах— DW на русском (@dw_russian)Как писали "Дни.ру", с конца мая этого года в республике против Александра Лукашенко. Граждане призывают его уйти в отставку. Протестующих белорусский лидер окрестил "майданутыми". Он призвал армию и правоохранительные органы сделать все возможное для наведения порядка.