Из игровых залов изъяли 75 единиц различного оборудования и наличные деньги

В Петушинском районе двух местных жителей суд признал виновными в незаконной организации азартных игр. По данным СК РФ по Владимирской области, из игровых залов изъяли 75 единиц различного оборудования и наличные деньги.В январе 2019 года 39-летняя жительница Петушков решила открыть игорные залы. Для этого она арендовала помещения в Покрове и Петушках, купила оборудование и камеры наблюдения. В свой бизнес она привлекла 26-летнего коллегу по первому бизнесу и наделила полномочиями оператора, отвечающего за закупку алкоголя для посетителей.В целях конспирации в игровые клубы пускали не всех, а лишь тех, кто был в телефонной книге у хозяйки бизнеса. Дело приносило не малый доход его организаторам до момента пресечения в апреле 2019 года.Организаторше азартных игр суд назначил наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы, её сообщнику – 1 год.