Через балкон молодой человек проник в квартиру, откуда похитил имущество.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела о краже из квартиры в отношении местного жителя. Ковровчанину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.В ходе следствия установлено, что 22-летний фигурант через балкон, расположенный около козырька подъезда, проник в квартиру многоквартирного жилого дома в городе Коврове. Из квартиры обвиняемый похитил телевизор стоимостью 20 тысяч рублей.Впоследствии похищенное имущество он продал своей знакомой, убедив женщину, что телевизор принадлежит ему. В ходе следствия похищенный телевизор был изъят и возвращен владельцу.Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся.В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции, инкриминируемой фигуранту статьи, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.