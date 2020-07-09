Певица Нюша не всегда могла похвастаться рискованными решениями, связанными с изменением внешнего вида. Девушка прекрасно знала, какая стрижка ей больше всего подходит, и поддерживала этот образ на протяжении нескольких лет. Сейчас же Нюша предала свои жизненные постулаты и повергла поклонников в шок.

Певица Нюша не всегда могла похвастаться рискованными решениями, связанными с изменением внешнего вида. Девушка прекрасно знала, какая стрижка ей больше всего подходит, и поддерживала этот образ на протяжении нескольких лет. Сейчас же Нюша предала свои жизненные постулаты и повергла поклонников в шок.Из яркой шатенки певица перекрасилась в персиковой цвет. Реакция подписчиков и коллег по цеху Нюши была неоднозначной. Кто-то накинулся на исполнительницу со словами восхищения и пел ей дифирамбы, а кто-то предположил, что таким образом девушка пытается казаться моложе.Личный стилист звезды распределил теплый персиковый оттенок по всей длине волос и добавил холодно-розовый цвет на пряди у лица. Многие поклонники смогли быстро свыкнуться с новыми образом певицы и больше обратили внимание на подпись к фотографии Нюши. Исполнительница подняла важный вопрос, связанный с экологической ситуацией в стране и работой людей в удаленном режиме.8 Июл 2020 в 9:55 PDTПо словам певицы Нюши, благодаря тому, что люди перестали ездить на работу и сидеть в душных офисах, уровень экологии пошел вверх. Перейдя на удаленное обслуживание рабочего процесса, транспортные расходы сотрудников значительно уменьшились, следовательно, и выхлоп газов сократился."Рестораны перестали печатать меню на бумаге и предложили онлайн-меню. Переработка отходов стала промышленного масштаба, а малый бизнес, как и мой, все чаще обращается к теме вторсырья", – высказалась в своем "Инстаграм" звезда.Солистка добавила, что ее компании пришлось пересмотреть свои стратегии и цели, определить приоритетные направления и сократить затраты. Напомним, что несколько недель назад певица Нюша начала выпускать собственную линейку одежды из переработанной джинсы. По словам хозяйки малого бизнеса, подобная цикличность использования ткани позволит сохранить экологию и окружающую среду.