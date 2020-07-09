Неприятный запах и мёртвая рыба на поверхности воды. Такую картину на озере Рукавском, утром 9 июля увидели жители микрорайона Энергетик. По словам людей, раньше такого на водоеме не было. А

Неприятный запах и мёртвая рыба на поверхности воды. Такую картину на озере Рукавском, утром 9 июля увидели жители микрорайона Энергетик. По словам людей, раньше такого на водоеме не было. А тут в один день погибли и крупные рыбы, и мальки. Наталья Прокофьева, местная жительница: Сделали фотографии, ну просто без слёз смотреть невозможно. Вся эта рыба,