Оценил ущерб и пообещал помочь. К домам, пострадавшим от сильного ветра в Кольчугино, приехал врио зам. губернатора Роман Годунин. В ночь с 8 на 9 июля непогода серьёзно повредила кровлю двух

Оценил ущерб и пообещал помочь. К домам, пострадавшим от сильного ветра в Кольчугино, приехал врио зам. губернатора Роман Годунин. В ночь с 8 на 9 июля непогода серьёзно повредила кровлю двух пятиэтажек на улице Ломако. Происшествие обошлось без пострадавших, однако в общей сложности повреждено около 800-от квадратных метров кровли. Больше всего досталось дому № 12.