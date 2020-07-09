«Ростелеком» подключил к интернету 112 социально значимых объектов (СЗО) в семи районах Владимирской области. Таким образом, компания завершила первый этап реализации национальной программы

«Ростелеком» подключил к интернету 112 социально значимых объектов (СЗО) в семи районах Владимирской области. Таким образом, компания завершила первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году. Для реализации проекта специалисты компании проложили свыше 180 километров волоконно-оптических линий связи. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «В рамках первого этапа