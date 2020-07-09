Владимир Жириновский допустил, что губернаторы от ЛДПР могут сложить свои полномочия в знак протеста против задержания руководителя Хабаровского края Сергея Фургала. Напомним, чиновника

Владимир Жириновский допустил, что губернаторы от ЛДПР могут сложить свои полномочия в знак протеста против задержания руководителя Хабаровского края Сергея Фургала. Напомним, чиновника задержали по подозрению в организации заказных убийств и покушений, сообщают федеральные СМИ. Фургал, как и Сипягин, победил на губернаторских выборах в 18-м году от фракции ЛДПР. Лидер партии Жириновский на выступлении в