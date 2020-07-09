Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала состоялось утром 9 июля. Сосед чиновника рассказал о том, как проходило это действо. Машина с оперативниками, по его словам, ..

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала состоялось утром 9 июля. Сосед чиновника рассказал о том, как проходило это действо.Машина с оперативниками, по его словам, подъехала к дому главы региона утром в 8:00 по местному времени. "Посмотрел – стоит и стоит", – цитирует телеканал "" очевидца. Окрестности жилища Сергея Фургала сняли на видео.