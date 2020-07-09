Состояние богатейшего человека мира Джеффа Безоса превысило $180 млрд — это рекордная сумма для миллиардеров из списка Forbes. Если бы не развод, основатель Amazon был бы единственным на планете человеком с состоянием свыше $200 млрд.

Состояние Джеффа Безоса достигло нового рекорда — $182,6 млрд по итогам торгов акциями Amazon в среду. Это максимальная оценка активов, которую фиксировал Forbes за почти 40 лет подсчетов состояний миллиардеров. Безос больше чем на $70 млрд опережает сооснователя Microsoft Билла Гейтса, который занимает второе место в списке богатейших людей мира Forbes Real-Time (обновляется в реальном времени) c состоянием $110,7 млрд.Безосу принадлежит 11,1% онлайн-ретейлера Amazon, который он основал 26 лет назад. В среду цена акций Amazon обновила исторический максимум — $3083,97 за бумагу, в результате рыночная капитализация компании достигла в $1,54 трлн.Amazon стал одной из немногих компаний, выигравших от пандемии коронавируса. В начале марта, когда коронавирус начал распространяться в США и вызвал обвал рынков, акции ретейлера упали на 15%. Но с тех пор они выросли больше чем на 80% от своего минимума (12 марта).В июле 2017 года Безос впервые стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes, но всего на несколько часов: в тот же день Amazon отчиталась о падении квартальной прибыли, акции ретейлера упали, а его основатель вернулся на второе место после Билла Гейтса в списке Forbes Real-Time. Снова на вершине списке Безос оказался в октябре того же года и уже надолго. Он также стал первым миллиардером в мире с двенадцатизначным состоянием — 27 ноября оно впервые превысило $100 млрд.В 2019 году Безос отдал четверть своей доли в Amazon бывшей жене Маккензи в рамках бракоразводного процесса. Если бы Безос по-прежнему владел этим пакетом, его капитал можно было бы оценить примерно в $240 млрд. Маккензи Безос сейчас занимает второе место в списке самых богатых женщин мира, ее состояние оценивается в $59,8 млрд.