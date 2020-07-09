Главное управление Следственного комитета России продолжает расследование сложного дела со множеством эпизодов об убийстве целого ряда убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области. По подозрению в причастности к расправам был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Главное управление Следственного комитета России продолжает расследование сложного дела со множеством эпизодов об убийстве целого ряда убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области. По подозрению в причастности к расправам был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.Момент задержания губернатора Сергея Фургала по подозрению в совершении целого ряда преступлений, в том числе убийства и покушения на убийство, попал на видео. Оперативная съемка запечатлела, как вооруженные правоохранители настигли главу Хабаровского края возле его внедорожника, блокировали его и провели обыск.Известно, что в рамках расследования дела о серии убийств и покушений на убийство, помимо Сергей Фургала, уже задержаны четверо активных участников группировки. Им предъявлены обвинения. В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения самому губернатору, а также обратиться в суд для избрания ему меры пресечения.Следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств преступной деятельности группировки, продолжаются. Также правоохранители проверяют причастность членов банды к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского края и Амурской области.Согласно сообщениям журналистов, задержание губернатора Сергея Фургала произошло утром 9 июля в тот момент, когда он собирался на работу. Теперь чиновника собираются отправить в Москву.