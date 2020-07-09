Без записи не принимают, а записаться невозможно. С такой жалобой к нам обратился житель Владимира Сергей Хмелёв. Речь о работе местного Многофункционального центра. Мужчине срочно нужен

Без записи не принимают, а записаться невозможно. С такой жалобой к нам обратился житель Владимира Сергей Хмелёв. Речь о работе местного Многофункционального центра. Мужчине срочно нужен документ. Чтобы его получить, нужно обратиться в МФЦ, в отделение на Октябрьском проспекте, 47. Из-за коронавируса без предварительной записи там не принимают, но по словам мужчины, записаться по телефону