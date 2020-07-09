Подозреваемый, разозлившись на своего знакомого, угнал транспортное средство, принадлежащее его семье.

В дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от местной жительницы о том, что от дома по улице Ново-Ямской совершен угон принадлежащего ей транспортного средства - автомобиля марки ВАЗ-21093. Потерпевшая пояснила, о том, что во дворе у автомашины ходит посторонний ей по телефону сообщил сосед. Посмотрев в окно, владелица транспортного средства увидела отъезжающую автомашину, о чем незамедлительно сообщила в полицию. Также она указала на предполагаемого злоумышленника. Подозрение пало на знакомого их семьи, коллегу мужа по работе.Местонахождение молодого человека было установлено. Он сознался в содеянном.Полицейские выяснили, что супруг потерпевшей был должен подозреваемому денежные средства. Когда последний пришел забрать долг, дверь ему никто не открыл. Разозлившись, молодой человек решил отогнать от дома принадлежащий семье знакомого автомобиль. Вернуть транспортное средство он собирался после того, как коллега расплатится с ним.Отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.Также полицейские установили причастность фигуранта к четырем кражам велосипедов на территории города Владимира. По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.