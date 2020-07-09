Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За последние сутки в регионе умерло еще 3 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За последние сутки в регионе умерло еще 3 пациента. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже неделю. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа. Тем временем, их число уже достигло 84. Заболевших стало на 46 больше. А всего заразившихся теперь 4 785 человек.