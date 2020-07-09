09.07.2020

2020-07-09 10:25:04

Во Владимирской области откроются кинотеатры на свежем воздухе

Подготовку к открытию во Владимирской области кинозалов после эпидемии коронавирусной инфекции обсудили на совещании, которое прошло в областном Киноцентре.

«И руководство кинозалов, и зрители с нетерпением ждут возможности снова смотреть кино на большом экране в комфортных условиях, но это станет возможным только после соответствующих разрешений, а также при неукоснительном выполнении рекомендаций Роспотребнадзора», - сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Пока в качестве возможного рассматривается вариант организации кинопоказов в формате «open air» (просмотр кино на открытом воздухе) при условии соблюдения необходимой дистанции между зрителями.