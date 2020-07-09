В регионе зафиксировано уже 84 летальных случая

9 июля Администрация Владимирской области подтвердила три новых смерти от коронавируса. В регионе зафиксировано уже 84 летальных случая заболевания коронавирусной инфекцией.Вчера, 8 июля власти подтвердили одну смерть местного жителя от COVID-19, тогда как предыдущие 5 дней подряд ежедневно прибавлялось по 3 летальных случая.За прошедшие сутки 146 человек выздоровели от заболевания. Всего в регионе уже 3526 выздоровевших пациентов, что составляет более 73% от общего числа заболевших.