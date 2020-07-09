Сумма ущерба, причиненного собственникам, составила более 1млн. 200 тыс. рублей.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Московской области и 40-летнего жителя Свердловской области. Они обвиняются в совершении группой лиц по предварительному сговору серии умышленных преступлений против собственности на территории Александровского, Киржачского и Петушинского районов Владимирской области.Предварительным следствием установлено, что в период с июля по ноябрь 2019 года обвиняемые приезжали на территорию области из соседнего региона. Взламывая замки, повреждая оконные рамы, незаконно проникали в частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и на строящиеся объекты. Предметами посягательств становились в основном строительные инструменты, а также телевизоры, предметы быта и продукты питания. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили места сбыта похищенного инструмента, большая часть которого была изъята.Мужчины были задержаны на территории Петушинского района после совершения очередного преступления. Бдительные граждане увидели в деревне неизвестных, которые вызвали у них подозрение, и сообщили в полицию.Полицейскими установлена причастность фигурантов к более 30 хищениям. Сумма ущерба, причиненного собственникам, составила более 1 млн. 200 тыс. рублей.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.