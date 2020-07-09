Ситуация с задержанием губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала была бы неприятной для каждой фракции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако перед законом все равны, подчеркнул он.
Ситуация с задержанием губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала была бы неприятной для каждой фракции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако перед законом все равны, подчеркнул он.
О задержании Сергея Фургала на пленарном заседании нижней палаты заговорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вячеслав Володин в ответ заметил, что подобная ситуация стала бы неприятной для любой фракции Госдумы.
Но перед законом равны все, вне зависимости от партийной принадлежности, подчеркнул спикер. Он призвал не политизировать дело Фургала и напомнил о необходимости бороться за чистоту власти.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля недалеко возле дома. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей.
После задержания борт с чиновником на борту отправился в Москву. Сообщается, что самолет уже приземлился в аэропорту Шереметьево. Хабаровский край Фургал возглавлял с сентября 2018 года.