Ситуация с задержанием губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала была бы неприятной для каждой фракции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако перед законом все равны, подчеркнул он.

Ситуация с задержанием губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала была бы неприятной для каждой фракции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако перед законом все равны, подчеркнул он.О задержании Сергея Фургала на пленарном заседании нижней палаты заговорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вячеслав Володин в ответ заметил, что подобная ситуация стала бы неприятной для любой фракции Госдумы.Но перед законом равны все, вне зависимости от партийной принадлежности, подчеркнул спикер. Он призвал не политизировать дело Фургала и напомнил о необходимости бороться за чистоту власти.Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля недалеко возле дома. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей.После задержания борт с чиновником на борту отправился в Москву. Сообщается, что самолет уже приземлился в аэропорту Шереметьево. Хабаровский край Фургал возглавлял с сентября 2018 года.