Всего на территории Владимирской области зафиксировано 4785 случаев заражения COVID-19

9 июля во Владимирской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, подтвердилось 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.8 новых случаев выявлено в Муроме;7 – в Гусь-Хрустальном районе;6 – в Петушинском районе;5 – в Ковровском районе;4 – во Владимире;4 – в Меленковском районе;4 – в Вязниковском районе;4 – в Собинском районе;2 – в Юрьев-Польском;1 – в Суздальском;1 – в Кольчуинском.Всего на территории Владимирской области зафиксировано 4785 случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных выявлено во Владимире – 852, Гусь-Хрустальном районе – 738 и Петушинском – 571.