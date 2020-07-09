09.07.2020

2020-07-09 17:40:04

Жители деревни в Петушинском районе не могут добраться до своих домов

Жители деревни Туйково Петушинского района несколько лет жалуются местным властям на отсутствие подъездной дороги к своим домам. Ближайшая ферма полностью отрезала дачников от остального мира.

Эти шрамы жительница деревни Туйково Ольга Джапар получила в результате сложного перелома ноги. В начале весны она оступилась и угодила в одну из глубоких дорожных ям. По перепаханному полю доехать до районной больницы было невозможно, и женщина мучилась от ужасной боли несколько дней. В итоге соседи ее все-таки вывезли на внедорожнике, но драгоценное время было потеряно. Спустя несколько месяцев после операции Ольга не перестает хромать.

Ольга Джапар, жительница д. Туйково: «Так получилось, что 4 дня мне пришлось со сломанной ногой здесь быть. - Как вы справлялись? Сами шину накладывали? - Так прыгала по территории дома».

Местные жители уверены - всему виной рабочие фермы "Рождество", которые регулярно перепахивают поле, вместе с единственной тропинкой, ведущей в деревню. В летний период в Туйково проживают почти 50 человек. По закону собственник сельхозугодий имеет полное право распоряжаться своим имуществом по назначению, то есть поливать, удобрять и выводить технику в поля. Проблемы местных аграриев не волнуют, бизнес есть бизнес. «Вести» уже рассказывали об этой проблеме.

Виктор Джапар, житель д. Туйково: «Утром встаешь, берешь лопату, косу, после особенно дождя, такая просто почва, приходится делать своими только. Сделал, а все остальное нереально».

Татьяна Ошарина, жительница д. Туйково: «Мы не можем проехать в свою деревню, потому что деревня окружена рекой Пекшой и только один выезд на северо-запад это идет через поле «Рождества»».

В администрации поселения "Пекшинское" уверяют, ждать дороги осталось недолго. Средства из бюджета района уже выделены, однако речь не идет о современном асфальтовом полотне, а только о необходимом минимуме для объезда поля.

Татьяна Перегудова, глава администрации МО "Пекшинское": «Полностью дорога там не будет сделана, у нас средства не позволят, произведем грядирование и с подсыпкой щебня проблемных мест, я думаю, мы идем сейчас, я же не сниму всю технику и отправлю в Туйково, вот в настоящее время мы сейчас находимся в Пекше, мы сейчас идем в эту сторону, в сторону Анкудиново-Туйково. Соответственно, я думаю, что может быть до конца июля мы выполним все».

Помимо Туйково местные власти обещают отремонтировать еще 220 километров деревенских и межпоселковых дорог уже в этом году. Выделенной сметы должно хватить всем, уверяют чиновники.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»

